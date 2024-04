Reprodução Talarica? Marina Sena recebe críticas após web resgatar fotos; entenda

A cantora Marina Sena virou alvo de críticas nesta quinta-feira (25) após internautas resgatarem fotos dela com a influenciadora Vivi Wanderley. Essa jovem é ex-namorada do dançarino Juliano Floss, com quem Sena foi flagrada em clima de romance na última quarta-feira (24).



Além de mostrar Bruna Marquezine no colo de João Guilherme, uma foto que circula nas redes sociais também ilustra Marina Sena bem próxima ao dançarino Juliano Floss. No último mês, surgiram rumores de que a dupla estaria vivendo um affair longe dos holofotes.

Ocorre que, após a foto viralizar, internautas do X/Twitter resgataram momentos de Marina Sena com Vivi Wanderley. Essa última é a ex-namorada de Juliano, que anunciou o término do romance em dezembro de 2023.





Além disso, parece que Vivi Wanderley e Marina Sena já não são tão próximas como eram. A influenciadora parou de seguir a cantora no Instagram.

Na rede social, Marina Sena foi chamada de talarica por alguns internautas. O termo refere-se àquela pessoa que se envolve amorosamente com o ex-par de um amigo.

"Gente, socorro, a Marina Sena realmente é talarica", comentou um usuário do X. "Passando mal, Marina Sena muito talarica, tomara que ela faça uma música sobre isso, vou dar risadas", debochou outro.

"Moral da história: não viaje com seu namorado e leve amigas; não saia de casal e leve amiga; não permita amizade entre seu namorado e amiga. Se respeitem e não fiquem confiando em namorado de amizade com amiguinha", criticou uma terceira internauta. "Eu acho isso meio zoado. Ser amiga do casal e depois pegar um dos dois é bem esquisito", adicionou outra.



"Mas gente, o ciclo dessas subcelebridades é muito pequeno. Todo mundo já pegou todo mundo. Aposto que a Vivi esta pegando agora o ex de alguém. É literalmente um círculo. Qual a surpresa?", contrariou uma usuária do X.

