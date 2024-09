Reprodução TV Cultura/Instagram Ratinho convida Datena e Pablo Marçal para brigarem em seu programa no SBT

A cadeirada que Datena deu em Pablo Marçal continua repercutindo. Dessa vez, o apresentador Ratinho resolveu opinar sobre o caso. Em vídeo publicado nas redes sociais, no último domingo (15), o contratado do SBT chamou os adversários políticos para brigarem em seu programa.







"Eu quero aproveitar e convidar o Datena, convidar o Marçal: vai lá no meu programa. Lá eu deixo brigar, pode meter o braço um no outro. Aí fica bom. No debate não deixam vocês brigarem à vontade, mas no meu programa pode largar o pa*. Lá pode", disse.





"Eu estava vendo o debate da TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô gente, vocês querem brigar? Vão no meu programa", enfatizou o comunicador sobre o caso envolvendo a cadeirada que Datena deu em Pablo Marçal.





O que aconteceu?

No último domingo (15), durante debate exibido na TV Cultura, José Luiz Datena, do PSDB, foi expulso da emissora. O motivo? Ter agredido Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira. A emissora enviou uma nota à reportagem do iG Gente, comentando o caso.

Leia:

"A TV Cultura lamenta o episódio ocorrido durante o Debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (15/9), envolvendo os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas, de acordo com as regras estabelecidas previamente - por escrito, entre a Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes -, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena. Além disso, o Debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos.

Durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo relacionadas à cobertura da imprensa, foram tomadas visando a segurança dos presentes no Teatro B32 e em consonância às regras deliberadas anteriormente", diz a nota.

