Reprodução Juliano Floss no Vaticano

O influenciador digital e dançarino Juliano Floss , de 19 anos, divertiu os fãs na última quinta-feira (11) após compartilhar uma situação inusitada durante sua viagem ao Vaticano. O namorado de Marina Sena se divertiu ao ser confundido com o cantor canadense Justin Bieber.

Nos Stories do Instagram, Juliano compartilhou um clique em que aparece cercado de mulheres posando para uma foto. O influenciador então escreve que foi confundido com o cantor internacional e relata que, mesmo não sendo Justin, ele tratou as admiradoras com muito carinho: "Elas acham que eu sou o Justin Bieber”, escreveu.

O dançarino afirma que também foi reconhecido por brasileiros que o acompanharam durante sua participação no quadro 'Dança dos Famosos' , atração do programa 'Domingão com Huck'.

Juliano foi eliminado antes da final da competição, mas expressou muita gratidão e mencionou que a oportunidade mudou completamente sua vida. Segundo ele, após a participação no quadro ele deixou de ser reconhecido apenas por jovens e agora tem um público mais diversificado: "É muito doido que hoje o senhorzinho taxista me reconhece no aeroporto porque me viu na TV, antigamente isso era impossível”.

"Hoje vem a filha, a mãe e a vó tirar foto comigo, e não só a filha. Feliz que vocês puderam conhecer o meu amor pela dança. Espero que eu possa inspirar muita gente a dançar por aí", afirma o dançarino, que ficou famoso por suas danças no TikTok.

