Mayra Dugaich Tati Machado vence o ‘Dança dos Famosos 2024’

No último domingo (7), a jornalista Tati Machado foi a vencedora da temporada do Dança dos Famosos 2024 . A grande final no Domingão com Huck , contou com os finalistas Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati disputando o título de ganhador.

Tati empatou com Amaury Lorenzo, com 138,9 pontos após serem computados os votos do júri, público e da plateia. Pelo critério de desempate das notas do público de casa, Tati foi declarada campeã por uma diferença de um décimo.

Vale destacar que Amaury Lorenzo ficou em segundo lugar e Lucy Alves em terceiro.

Vale lembrar que na última apresentação os competidores tiveram duas performances em ritmos diferentes: tango e samba.

“Com muita garra, dedicação e superando todos os obstáculos, Tati e Diego brilharam e se consagram os CAMPEÕES da Dança dos Famosos!”, declarou o perfil da jornalista no Instagram.

O júri foi composto por Eliana, Ana Maria Braga, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

‘É tão bonita a dedicação! Acompanho essa menina desde o primeiro dia do Dança. Todo mundo se esforçou, mas foi tão bonito eles contarem uma história de amor, a uma emoção de cada momento… Nunca dancei tango. Acho difícil para dançar e como disse o Banderas (Antonio), tem que contar uma história. Vocês contaram com começo, meio e fim.”, afirmou Ana Maria Braga.

A dupla de Tati foi o dançarino Diego Maia.

Dança dos Famosos 2024: conheça o elenco da nova temporada

A nova temporada da Dança dos Famosos vai começar e o apresentador Luciano Huck anunciou os nomes das celebridades que estão prontas para se desafiar na dança para todo o Brasil no Domingão .

No cast estarão incluídos cantores de pop, funk e sertanejo , além de atores consagrados, apresentadores e influenciadores.

São eles: os cantores MC Daniel, Lexa e Matheus Fernandes ; as apresentadoras Tati Machado, Bárbara Coelho, Gabriela Prioli e Talitha Morete ; os atores Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Enrique Díaz, Henri Castelli, Klara Castanho e Barbara Reis ; os também atores e músicos Micael Borges e Lucy Alves ; e o influenciador Juliano Floss .

A fase de grupos está confirmada na nova temporada: divididos em quatro times , os 16 participantes e professores acumulam pontos durante as quatro primeiras semanas de competição e, no fim, aquele com a menor soma vai para a repescagem.

No time de jurados técnicos , avaliando as apresentações e observando a evolução semana após semana, estão confirmados Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha .

Confira: