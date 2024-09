Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Marina Sena

A cantora Marina Sena se envolveu em uma confusão durante um passeio ao lado do namorado, Juliano Floss. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, a artista aparece avançando em uma jovem após uma suposta provocação.

O que aconteceu?

No vídeo que viralizou, Marina Sena caminha ao lado de Juliano Floss nos bastidores do show do The Weeknd, em São Paulo. Em determinado momento, a mineira parte em direção a uma mulher que estaria filmando o casal.

Em outro vídeo divulgado, a mulher envolvida na confusão aparece gravando em posição de selfie e admite ter citado o nome da ex-namorada de Juliano Floss, Vivi Wanderley.

"Gente, acabei de gritar 'Cadê a Vivi?' na cara deles", diz a garota, cuja identidade não foi revelada.

Triângulo amoroso

A polêmica que envolve Marina Sena, Juliano Floss e Vivi Wanderley movimenta as redes sociais desde que vazaram fotos da cantora com o dançarino. Isso porque, no passado, Marina Sena e Vivi Wanderley eram amigas e costumavam viajar com a mesma turma.

Entretanto, após o término de Floss com Vivi, surgiram rumores de que Marina e Juliano estavam vivendo um romance longe dos holofotes. O caso foi confirmado logo após a dupla oficializar o namoro perante ao público. A cantora mineira foi então acusada de 'talaricar' a amiga Vivi Wanderley.









