Nadja Haddad, de 43 anos, encantou os seguidores e fãs na última terça-feira (27), quando usou os stories do Instagram para compartilhar registros ao lado do pequeno José, fruto da relação com Danilo Joan. O bebê está internado na UTI há quatro meses.



“Alô, galera de cowboy”, escreveu a apresentadora como legenda da postagem que fez. Nos registros, Nadja segura o filho no colo. A criança veste uma camisa xadrez e está com acessos e sondas para respiração e alimentação.



Não mostrou o rosto

Haddad optou pela discrição no que diz respeito à imagem do filho. A comunicadora não compartilhou fotos em que o rosto do herdeiro aparece. Pelo contrário, apenas registros das mãos ou dele de costas no colo dela.



Prematuridade extrema

José nasceu em prematuridade extrema no dia 25 de abril, mesmo dia em que o irmão gêmeo, Antonio, nasceu. Antonio morreu no Dia das Mães (12), menos de um mês após o nascimento prematuro.

