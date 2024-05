Reprodução Instagram - 13.5.2024 Nadja Haddad e Danilo Joan

Conhecida pela trajetória em programas do SBT, Nadja Haddad usou as redes sociais no último domingo (12), Dia das Mães, para anunciar que um dos filhos gêmeos, Antonio, havia morrido. O parto prematuro ocorreu no dia 25 de abril, em São Paulo.



“Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu. Mas sei que Deus dará forças a mim e ao meu marido pelo nosso José”, contou ela.

Haddad disse que o filho foi poupado da “dor” e do “sofrimento” e destacou que segue “com fé”. A ex-apresentadora do SBT pontuou ainda que a chegada do recém-nascido aproximou as pessoas ao redor dela. “Em tão pouco tempo, Antonio uniu muita gente em oração, em comunhão”, afirmou.



“Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar. Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar”, finalizou ela. O pai dos bebês é Danilo Joan, companheiro de Nadja.

Danilo Joan marcou os pés dos filhos no braço Reprodução Instagram - 29.4.2024 Danilo Joan marcou os pés dos filhos no braço Reprodução Instagram - 29.4.2024 Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan Reprodução Instagram - 29.4.2024