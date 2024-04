Reprodução Instagram - 29.4.2024 Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan

A ex-apresentadora do SBT Nadja Haddad , de 43 anos de idade, deu à luz aos filhos gêmeos, Antônio e José, na última quinta-feira (25). Ela anunciou o nascimento dos herdeiros neste domingo (28). Os recém-nascidos estão internados na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo, após terem nascido em prematuridade extrema.





"Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre. Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem", iniciou a comunicadora, em publicação feita nas redes sociais.





Nadja ainda atualizou o estado de saúde dos filhos e afirmou que, "dentro dos parâmetros", eles "estão bem" e "reagindo como dois guerreiros". A ex-contratada da emissora de Silvio Santos declara que está vivendo "uma montanha russa de emoções".







"José e Antonio estão bem! Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros!!! Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé", acrescentou.





Os bebês são fruto da relação de Nadja Haddad com Danilo Joan. Mãe de primeira viagem , a apresentadora ainda brincou e chamou os primogênitos de "apressadinhos". "A vontade de Deus é soberana e sabemos que José e Antonio são filhos da promessa e não há promessa dada por Deus que Ele não cumpra. Estamos em corrente de oração para celebrar a vida dos nossos filhos, apressadinhos", finalizou.

