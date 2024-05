nstagram/0nadjahaddad A apresentadora ganhou mimos do hospital para a comemoração

A apresentadora do “Bake Off Brasil”, Nadja Haddad, de 43 anos, veio às redes sociais comemorar o primeiro mês de vida do filho José. O pequeno está internado na UTI, após um parto prematuro. Nadja e o marido, Danilo Joan, estavam esperando gêmeos. Entretanto, devido ao parto prematuro, um dos filhos do casal, Antônio, morreu duas semanas depois do nascimento.

Nadja escreve: "José Haddad Joan completa hoje 1 mês de vida! Meu filho tão esperado… Foram 30 dias lutando, já encarando o seu primeiro desafio neste mundão. Com o apoio, claro, do nosso Antônio Haddad Joan, nosso filho anjinho, lá de cima, que com toda a sua luz e amor continua fortalecendo laços por aqui". A apresentadora usou um look especial e ganhou balões e brigadeiro do hospital para a celebração.

“É o momento também de agradecer a TODOS pelas mensagens carinhosas, orações emanando luz e pelas doações de sangue que estão ajudando — e muito — o nosso José por aqui! Viva!!!!", continua Nadja.





Morte de Antônio

No Dia das Mães (12), a apresentadora comunicou a morte de Antônio. “Meu primeiro Dia das Mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu, mas sei que Deus dará forças a mim e ao meu marido pelo nosso José", afirma.

“Em tão pouco tempo, Antônio uniu muita gente em oração, em comunhão, me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Escolho confiar. Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar", continua a apresentadora.

O marido de Nadja também utilizou as redes para lamentar a morte do filho: “Três anos tentando ser mãe, 38 dias deitada, 20 deles sem poder levantar para ir ao banheiro, orando, buscando e tendo a certeza de que este Dia das Mães eu estaria radiante por você e por nós! Mas nossos planos nem sempre são os de Deus, ontem nosso Antônio virou um anjo".

O prefeito de Cajamar, no interior de São Paulo, continua: “Posso te dizer que em 16 dias você foi a melhor mãe do mundo que o Antônio poderia ter, só Deus sabe o que passamos e ainda estamos passando. A sua intuição de mãe desde um ultrassom até a madrugada que viramos orando ao lado dele, quando te chamei para ir descansar às 7h da manhã, você disse: 'Se sairmos, ele vai embora'. E foi assim que Deus quis. Hoje, posso dizer o que é o amor, de um marido que honra a sua esposa e de um homem que tem o prazer de ver nascer o seu filho. Hoje, também sei o que é a dor, nunca imaginei que assinaria o óbito do meu filho. Nem a todos que nos desejam o mal, desejo que passem por isso um dia. Orem pelo nosso José".

