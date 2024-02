Reprodução/Instagram - 9.2.2024 A apresentadora retornou ao SBT e mostrou aos fãs a rotina pré-carnaval nesta sexta-feira (9)





A apresentadora Nadja Haddad, que comandou o "Bake Off Brasil", reality show de culinária do SBT, retornou às telinhas da emissora comandada por Silvio Santos nesta sexta-feira (9).





A jornalista será a mais nova apresentadora do " SBT Folia", programa voltado para as festividades carnavalescas da edição de 2024, ao lado da humorista Juliana Oliveira, que participa do elenco do "The Noite", apresentado por Danilo Gentili. Juntas, elas farão a cobertura do evento.





Nas redes sociais da jornalista, ela comemorou a novidade no stories do Instagram. "Já cheguei no SBT. Nosso primeiro dia. Vou mostrar os bastidores para vocês e logo logo a gente se vê no SBT Folia", contou ela.





Após isso, ela também publicou um vídeo na plataforma enquanto estava se preparando para iniciar os preparativos da cobertura. Há cerca de duas semanas, Nadja publicou um texto de despedida do programa "Bake Off Brasil, que apresentava desde 2018. Agora, ela volta ao canal.

