Reprodução Netflix Maisa e João Guilherme se beijam em 'De Volta aos 15'

João Guilherme Ávila, de 22 anos, retornou ao seriado "De Volta aos 15" como a versão jovem do personagem Fabrício. O namorado de Bruna Marquezine comentou sobre as cenas picantes com Maisa Silva, que dá vida à protagonista Anita na trama infantojuvenil.







As declarações foram dadas em entrevista ao "F5", da "Folha de S. Paulo". "Como faz para não ficar rindo o tempo todo? Até porque não era uma cena realmente de sexo. Se fosse uma cena de sexo, em que a gente ia ter que estar realmente performando uma coreografia, e até essa questão do toque mais firme no corpo, dessa intimidade diferente, a gente estaria mais preparado, mais focado e muito mais centrado", contou.





Além da cena quente, os artistas deram beijos técnicos durante as filmagens. Isso porque os personagens vivem um romance na trama. Fora da ficção, João Guilherme frisou a amizade que tem com Maisa e avaliou a troca de beijos como uma "brisa errada".





"É o tipo de situação que você não gosta nem de imaginar. Nem passa pela sua cabeça e, quando passa, você já pensa: 'olha, que brisa errada'. Então, foi um gosto dessa brisa errada. Mas, para a nossa amizade, acaba que vira uma ótima história para contar, um momento memorável", disse.





Namoro com Marquezine

Após meses de especulações e rumores, João Guilherme e Bruna oficializaram o romance neste mês. "Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais. Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo, meu bem", escreveu ele no dia do aniversário da atriz, que completou 29 anos no dia 4 de agosto.

