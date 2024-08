Reprodução IMBD/ Instagram Melina Alves; atriz brasileira teria iniciado um suposto affair com Joey Lawrence

A atriz brasileira Melina Alves se envolveu em uma polêmica envolvendo um ex-astro teen muito conhecido pela trajetória na indústria hollywoodiana. Trata-se de Joey Lawrence, que se destacou internacionalmente ao compor o elenco da aclamada série "Blossom".





O que aconteceu?

Melina foi acusada pelo então marido, Edward Ride, de tê-lo traído com Joey ao decorrer da produção do longa-metragem natalino "Socked in for Christmas". As informações são do "TMZ", que teve acesso aos documentos do divórcio que o ex-casal move. Segundo o site, Rider afirmou que o caso extraconjugal teria acontecido em março deste ano.





Outra separação?

Samantha Cope, mulher de Joey Lawrence, também entrou com um pedido de divórcio. O anúncio foi feito na última quarta-feira (21). No entanto, os documentos apontam que o pedido ocorreu ainda em junho, no dia 7.





Conheça Melina Alves

Brasileira, ela é atriz e roteirista. Já participou de obras como "From the Beginning", "The Speech", "Socked in for Christmas" e "Secret Crush". Antes de se dedicar ao audiovisual, a artista foi comissária de bordo. Além disso, Melina já participou do reaity "Whodunnit".

