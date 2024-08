Reprodução/TV Globo Xororó no 'Altas Horas'

Após Zezé criticar outros artistas durante a 69ª Festa do Peão de Barretos, chegou a vez do cantor e compositor Xororó mostrar seu descontentamento durante um show que realizou no evento. Neste sábado (24), ele se irritou com uma falha técnica durante a apresentação que fazia.







O que aconteceu?

Xororó tentou tocar viola ao longo do show em Barretos, mas o problema técnico impediu o público de escutar o som do instrumento. "O cabo está doido, está meio fraco", iniciou ele. "Vai ter que pegar outra viola. Não está legal. Está falhando o som", reclamou o pai de Sandy e Junior.





"Às vezes funciona, às vezes não. Não vai essa, não. Desse jeito não dá", enfatizou o cantor e compositor. Xororó ainda pediu que o produtor fizesse a troca do instrumento. Após a reclamação, ele recebeu outra viola, dessa vez uma eletrônica.





"Afinar uma viola em cima da hora assim é um trem um pouco demorado. Ele [produtor] está aqui nem doido. O que a gente faz? Agora eu fico conversando aqui com vocês", explicou ele, que, ao lado de Chitãozinho, homenageou Tião Carreiro, que morreu em 1993.

