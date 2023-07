Michelle Cadari João Guilherme comenta possível romance com Maisa: ‘Só Deus sabe’

Estreando a segunda temporada de 'De Volta aos 15' como o personagem Fabrício nesta quarta (5), João Guilherme matou a curiosidade dos fãs acerca da possibilidade de viver ou não um romance com a também atriz Maisa Silva.

O ator comentou sobre as especulações dos fãs em relação aos dois, que se conheceram durante a novela 'Carrossel'.





"Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar", disse ele em entrevista ao apresentador Danilo Gentili, no programa 'The Noite'.

Além disso, João deu mais detalhes sobre o envolvimento com Misa. "É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não", concluiu.

