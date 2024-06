Reprodução/Instagram Maisa

A apresentadora e atriz Maisa Silva, de 22 anos, fará o primeiro trabalho como vilã na Rede Globo. Durante participação no matinal "Mais Você" desta terça-feira (18), a artista detalhou como se deu a contratação dela com o canal e falou sobre o papel que assumirá no folhetim de Alessandra Poggi.





"Faz uns meses que comecei essa conversa. Fiquei muito feliz com o convite, chorei de felicidade. A parte mais doida é não poder contar nada para ninguém, ainda mais que sou unida com minhas amigas. Guardei esse segredo por meses. Contei para eles agora e está todo mundo empolgado para ter uma casinha no Rio de janeiro", explicou.





"Garota do Momento", título provisório da telenovela, será a primeira experiência de Maisa em um folhetim adulto. Acontece que a atriz só participou de novelas infantis, como "Carrossel" e "Carinha de Anjo". Além disso, a também apresentadora nunca havia dado vida a uma vilã.





"Vai ser incrível. Fiz duas novelas na vida, faz muito tempo que não faço uma novela e eram infantis. Agora é outra pegada", pontuou. "Fazer uma novela na Globo é um sonho para muitas pessoas. Tinha essa vontade, mas não sabia que seria agora, não esperava fazer com 22 anos", completou.





Na trama assinada por Alessandra Poggi, Maisa será a antagonista de Duda Santos, que protagoniza a narrativa. Além disso, ela contracenará com veteranos de destaque em novelas da Globo: Lília Cabral e Fabio Assunção. A primeira será a avó da vilã e o segundo será o pai.





Revelação do SBT, a artista foi lançada na emissora de Silvio Santos como apresentadora e atriz-mirim. Após não renovar seu contrato com o SBT, foi para a Netflix, onde estrelou a série "De Volta aos 15", série na qual divide o protagonismo com Camila Queiroz.

