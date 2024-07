Reprodução/Instagram Bruna Marquezine chama a atenção com vestido transparente

Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo o corpo em um vestido transparente.

Diante de uma paisagem verde, a atriz mostrou o modelo transparente com mangas e fenda lateral.

A peça da marca RAT & BOA está avaliada em 195 libras, cerca de R$1,5 mil, na cotação atual.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios. "Medalha de ouro nas olimpíadas de talento brasileiro", brincou uma; "As costas da Bruna deve doer muito de tanto carregar essa beleza", declarou outra; "É tanta beleza que nem sei", disparou uma terceira.

