Reprodução TV Globo - 18.8.2024 Faustão no 'Fantástico'

Faustão Silva, de 74 anos, esteve no “Fantástico”, no último domingo (18), para comentar sobre a recente internação dele no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Boatos de que o apresentador estaria mal após os transplantes de coração e rim surgiram, mas ele desmentiu.



“Eu nunca fumei, nada, nunca bebi, não bebo nem licor, nem cerveja, nunca usei droga e eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Estou ótimo, com o coração de um atleta de 35 anos”, iniciou o ex-global.



Faustão também destacou que, após os procedimentos cirúrgicos aos quais foi submetido, passou a fazer sessões de ginástica e fisioterapia. “Agora tenho que cuidar da lanternagem, da funilaria, e do resto, da parte de física, de fazer fisioterapia, fazer a ginástica”, detalhou.



Silvio Santos

Faustão foi um dos famosos que lamentou a morte do icônico apresentador Silvio Santos. O fundador do SBT morreu no sábado (17). “É que ele deixou uma marca, que essa marca é eterna. Então, assim como Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos, o único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos”, disse Faustão.

Relembre a trajetória de Silvio Santos

O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.