Reprodução/Record Faustão passa por transplante de rim

O ex-apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 74 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na quinta-feira (15). A unidade médica paulistana é a mesma em que se encontra o dono do SBT, Silvio Santos, de 93 anos.

Por que Faustão foi internado?

Essa internação do ex-apresentador da Band é a segunda em um intervalo de um mês. Apesar disso, o quadro de saúde dele é estável e não apresenta gravidade.

De acordo com Luciana Cardoso, mulher do veterano, a ida de Faustão para o hospital está relacionada com o tratamento dele. Vale lembrar que o ex-apresentador passou por um transplante de rim em fevereiro e por um transplante de coração em agosto de 2023.

"Ele vai duas vezes por semana. Tudo conforme a rotina dele", disse a empresária em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Silvio Santos também está internado

O dono do SBT está internado na mesma unidade hospitalar que Faustão. Silvio Santos deu entrada no hospital no dia 1º de agosto e desde então segue sob cuidados médicos.

Em julho, o ex-apresentador de 93 anos já tinha preocupado os fãs após ser internado por ter contraído H1N1, doença que se manifesta como infecção respiratória.

Recentemente, o neto Tiago Abravanel comentou o estado de saúde do avô e se mostrou esperançoso pela recuperação.

"Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", declarou em conversa com a Quem.