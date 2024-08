Reprodução Faustão e Silvio Santos





O rádio, que foi onde Silvio Santos iniciou sua trajetória, também serviu de escola para Faustão , que falou com o 'Fantástico ', da TV Globo, neste domingo (18) sobre sua conexão com o icônico apresentador, recentemente falecido.

"Todo mundo está consternado", afirmou Faustão , ao refletir sobre a perda de Silvio . Ele destacou que, mesmo aos 93 anos, Silvio mantinha uma vitalidade impressionante, o que fazia sua morte ser sentida de forma ainda mais intensa. Faustão recordou ainda o impacto de Silvio na televisão brasileira , que ele ajudou a popularizar.

A relação entre os dois começou nos primeiros passos da carreira de Faustão na televisão, quando Silvio tentou contratá-lo para trabalhar no SBT durante as tardes da semana, mas compromissos publicitários o impediram de aceitar a proposta. Em 1986, Silvio voltou a tentar contratá-lo, dessa vez como narrador da Copa do Mundo.

Sobre o legado de Silvio, Faustão comparou sua importância com figuras como Ayrton Senna e Pelé, dizendo que ele foi "o único e verdadeiro rei da TV". Ele também identificou um ponto em comum entre eles: a formação no rádio, que desenvolveu sua flexibilidade e capacidade de improvisação, habilidades essenciais na televisão.

Veja galeria de fotos



Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram Faustão Instagram





Ao comentar a trajetória de Silvio, Faustão ressaltou as dificuldades que ele enfrentou no início de sua carreira. Enquanto Faustão pôde estudar em bons colégios e fazer faculdade, Silvio enfrentou barreiras maiores. "Ele ficou 14 anos vendendo caneta, sofrendo preconceitos, superando desafios imensos", destacou Faustão, ao lembrar a força de Silvio Santos em sua jornada ao topo da televisão brasileira.