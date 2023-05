Reprodução Faustão em programa na Band





Faustão saiu da Bandeirantes após mais de um ano no comando do programa autoral na emissora. O apresentador estreou no canal em janeiro de 2022, após encerrar o contrato de 32 anos com a Globo.

A saída de Fausto Silva foi confirmada pela Band ao iG Gente. A nota não revela quem entra no lugar do apresentador.





"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O 'Faustão na Band', com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", disseram eles.

