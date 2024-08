Reprodução Silvio Santos morreu aos 93 anos

Silvio Santos comandou durante décadas as noites de domingo da TV brasileira com seu animado programa de auditório . Nele, o apresentador se divertia, recebia convidados e interagia com o público. Uma curiosidade é de que o programa do 'dono do baú' só recebia mulheres na plateia.

Silvio nunca explicou oficialmente a razão disso, no entanto, funcionários disseram que as mulheres, ao contrário dos homens, interagiam mais com o apresentador. À quem compunha sua plateia , recebia o apelido, dado por ele, de "colegas de trabalho".

Gonçalo Roque , diretor de auditório e assistente de palco do SBT , que trabalhou por mais de 50 anos ao lado de Silvio Santos, explicou ao Na Telinha que as mulheres deixavam o programa mais animado com palmas e gritos.

"Homem não aplaude, é tudo ciumento. Mulher é um assanhamento que já vem da natureza, é mais animada", disse Gonçalo Roque.

O dono do SBT observou que as mulheres na plateia se tornavam mais reservadas quando estavam acompanhadas por outros homens. Sem a presença masculina ao redor, as "colegas de trabalho" eram mais descontraídas e interagiam de forma mais animada com os quadros do programa.

Silvio Santos tinha um grande apreço pela plateia. Uma das características do apresentador era incentivar a participação ativa do público, fazendo com que eles se envolvessem diretamente com as dinâmicas do Programa Silvio Santos. Além disso, ele frequentemente descia até a plateia e distribuía os icônicos aviõezinhos de dinheiro.

Falecimento

Silvio Santos morreu aos 93 anos na madrugada deste sábado (17) , em São Paulo, devido a uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

