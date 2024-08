Reprodução TV Globo - 18.8.2024 Larissa Manoela no 'Domingão com Huck'

Larissa Manoela, de 23 anos, esteve no “Domingão com Huck”, no último domingo (18) para homenagear Silvio Santos, com quem trabalhou durante a infância e juventude. O icônico apresentador do SBT morreu aos 93 anos, no sábado (17), após uma broncopneumonia.



Com a voz embargada, a ex-SBT afirmou que ficou com o coração “apertado”. Ela ainda admitiu ter se “emocionado” ao lembrar de “momentos icônicos” que vivenciou ao lado do comunicador e empresário.



“Muitos momentos icônicos, que eu carrego comigo no coração, na lembrança. Tô muito emocionada nesse dia, para comemorar a vida e o legado do Silvio, mas aperta o coração”, declarou a intérprete.



Larissa Manoela e Silvio Santos

A atriz se destacou na emissora do apresentador, onde protagonizou novelas infantojuvenis e séries, a exemplo de “Carrossel”, “Patrulha Salvadora”, “Cúmplices de Um Resgate” e “As Aventuras de Poliana”. O próprio apresentador havia aconselhado Larissa a ir para Globo e crescer como atriz. Conselho este que a jovem seguiu após passar pelo SBT.

