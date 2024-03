Reprodução/Band/Renato Pizzutto Família de Faustão explica prioridade na fila de espera por transplante de rim

Faustão foi submetido a uma nova cirurgia nesta semana, desta vez, de transplante de rim. O apresentador já havia passado por um transplante de coração em agosto do ano passado, e o curto intervalo de tempo entre os dois procedimentos causou dúvidas em muitos brasileiros, que passaram a se perguntar se Fausto Silva teria "furado a fila" de espera para o tratamento.

Após a repercussão do caso, a família de Faustão decidiu colocar panos quentes na situação e explicar, de uma vez por todas, o motivo pelo qual o apresentador teve prioridade para realizar a cirurgia. Vale lembrar que Fausto era o 13º paciente na fila de espera.

Por meio do perfil "Faustão do Meu Coração", os familiares do artista compartilharam uma publicação de Leon Alvim, médico especialista em nefrologia, sobre os critérios de prioridade para pacientes que aguardam um novo órgão. "No Estado de São Paulo, a resolução SS 6, de 8 de fevereiro de 2019, estabelece em seu item 5.2 que pacientes previamente receptores de transplante de um órgão sólido, caso desenvolvam falência de outro órgão, terão prioridade na lista de transplante desse último", dizia o texto.

Segundo a publicação, essa prioridade não é algo inédito. Como exemplo, o post cita que, em 2023, de 1933 transplantes renais realizados em São Paulo, 34 foram realizados em pacientes que desenvolveram insuficiência renal após transplantes de outros órgãos, como coração, fígado ou pâncreas.

Veja a publicação abaixo:





Entenda o quadro clínico de Faustão

Na segunda-feira (26), Faustão foi submetido a uma cirurgia de transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador teria tido agravamento de uma doença renal crônica, segundo boletim médico divulgado pela unidade.

"O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", informou o hospital. Faustão ainda não recebeu alta hospitalar.