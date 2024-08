Reprodução: Instagram Família Abravanel

Filhas do apresentador Silvio Santos, as herdeiras Patrícia e Cíntia Abravanel usaram as redes sociais neste domingo (18) para agradecer, em nome da família, as homenagens destinadas ao pai. O comunicador icônico da TV brasileira morreu no sábado (17).



“Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiros, queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai”, iniciaram.



“Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou”, acrescentaram.



Patrícia e Cíntia ainda falaram sobre manter a “essência” do patriarca das Abravanel no SBT, emissora que fundou e administrou. “Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros”, finalizaram.



Morte de Silvio Santos

Morreu no último sábado (17) o apresentador Silvio Santos, aos 93 anos. O fundador do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein, onde lutou contra uma broncopneumonia após o diagnóstico de H1N1.

Relembre alguns momentos da trajetória de Silvio Santos:

O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.