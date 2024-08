Reprodução Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato, de 43 anos, revelou um momento inusitado que passou ao lado de Nicolas Prattes, galã global com quem namora. A apresentadora contou que já chegou a chamar o namorado de 27 anos pelo nome de outro homem.



A declaração foi dada durante o “Sobre Nós Dois” e antecipada pela coluna Play, do jornal “O Globo”. “Eu vou ser sincera com vocês. Eu sou a pessoa que chama pelo nome errado. Eu vou ficar brava? É verdade. Eu erro o nome das pessoas... Eu já chamei o Nicolas de Lucas”, afirmou.



Programa e novela

Globais, Nicolas e Sabrina tem projetos na líder em audiência. Sato, por exemplo, volta ao ar nesta terça-feira (13), acompanhada de Marcelo Adnet, com quem apresentará a segunda temporada da atração “Sobre Nós Dois”.



Já Nicolas será um dos protagonistas de “Mania de Você”, novela de João Emanuel Carneiro que substitui o remake de “Renascer” em setembro deste ano. O galã global defenderá Rudá e formará um triângulo amoroso com as mocinhas Luma e Viola, interpretadas, respectivamente, por Agatha Moreira e Gabz. O antagonista de Prattes será Chay Suede, que assume o vilão Mavi.

O ator viajou até o Japão para acompanhar a namorada na agenda de compromissos Pedro Arieta Nicolas Prattes atualizou as redes sociais com fotos quentes ao lado de Sabrina Sato Pedro Arieta O casal passou o dia quente na praia de Okinawa Pedro Arieta O ator posou com uma bermuda preta e sem camisa, e a apresentadora apostou em um maiô preto bem cavado Pedro Arieta Os internautas também se derreteram com os pombinhos Pedro Arieta A artista fez questão de comentar a declaração do namorado Pedro Arieta





