Reprodução Globo Christiane Torloni em 'Cara & Coroa'

Uma das novelas mais famosas da teledramaturgia nacional, “Cara & Coroa” ganhará a primeira reprise. A novela protagonizada por Christiane Torloni chega ao canal “Viva”, do Grupo Globo, no próximo dia 9 de setembro.



A trama substitui “Andando nas Nuvens” na faixa das 13h. Na história, Fernanda (Christiane Torloni) descobre que o marido, Mauro (Miguel Falabella), está a traindo com Heloísa (Maitê Proença). Decidia a matar o companheiro, ela acaba ferindo outro homem e vai presa.



Ao mesmo tempo, Vitória, uma mulher idêntica a Fernanda e também interpretada por Torloni, é detida por um crime que não cometeu. As duas se encontram na cadeia. Fernanda sofre um derrame e Vitória assume o lugar da ricaça.



Autores, direção e elenco

Escrita por Antonio Calmon em colaboração com Angela Carneiro, Lilian Garcia e Eliane Garcia, a narrativa foi dirigida por Wolf Maya. O elenco conta ainda com Alessandra Negrini, Márcio Garcia, Natália Lage, Rosi Campos e Victor Fasano.

