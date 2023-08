Reprodução/Instagram Sabrina Sato

Marcelo Adnet e Sabrina Sato formam a dupla de apresentadores de "Sobre Nós Dois", novo programa da Globoplay e GNT. O humorista e a ex-BBB fizeram revalações sobre a vida sexual na atração e acabaram ficando com vergonha de algumas situações.

Sabrina Sato, por exemplo, contou, em um dos episódios, que já comprou uma cintaralha escondido do parceiro. Vale lembrar que ela terminou, em março deste ano, o casamento de sete anos com Duda Nagle. Marcelo Adnet e outros famosos, como Deborah Secco, Hugo Moura, Paulo Vilhena e a esposa Ilana, também revelaram detalhes picante da relação.

O humorista, então, refletiu sobre a exposição que sofreu na atração. "Fiquei constrangido. Falei coisas fora de tom, não se se vão cortar. Fiquei desconfortável em alguns momentos. Mas conversa íntima, quando você está se abrindo para o mundo inteiro, você fica sem graça”, disse Marcelo Adnet em uma conversa com a imprensa.

No entanto, ele ponderou: "Expor é para os corajosos".O primeiro episódio de Sobre Nós Dois” irá ao ar nesta quinta-feira (17), às 22:30, no GNT. A atração também estará disponível na Globoplay a partir das 18h do mesmo dia.

