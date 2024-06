Reprodução: Instagram Artista entregou look ousado em fotos postadas nesta (20)

A apresentadora Sabrina Sato colocou o carão para jogo e postou fotos com um vestido elegante nesta quinta (20). A musa ainda usou o momento para perguntar aos seguidores: "Não era hoje que começava o inverno?"

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista e enalteceram pelos cliques. "Oi, aqui é de marte! Tu é de outro mundo né, mulher", aclamou um seguidor. "Belíssima", acrescentou um segundo.

"Maravilhosa como sempre", elogiou um terceiro. "Linda! Faz calor no inverno e frio no verão", brincou uma quarta. "É surra de beleza que vocês querem? Então tomem", opinou um terceiro.

Contratada pela Globo desde 2022, Sabrina Sato já esteve em diversas atrações dos canais da emissora. No GNT, ela participou dos programas Saia Justa de Verão, Carnaval da Sabrina e o Desapegue Se For Capaz. No Multishow, a artista esteve no comando do reality show Let Love. Enquanto isso, na Globo, a musa é uma das juradas do The Masked Singer.

