Divulgação Dani Winits detalha fim do relacionamento com André antes de A Fazenda

Danielle Winits abriu o jogo sobre o motivo do fim do casamento com André Gonçalves pouco antes do confinamento do ator em A Fazenda 15. O casal se separou após sete anos juntos.

A atriz explicou que a distância física entre eles por conta do trabalho já estava evidente.





"É um lugar particular nosso, o momento que antecedeu A Fazenda... Estávamos separados, até pelo meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido, ele precisou entrar rápido (no confinamento)", disse ela no O Programa de Todos os Programas.

Após declarar torcida ao vivo para ex, a atriz afirmou que acompanha o programa até mesmo com o filho, Guy, fruto do relacionamento com Jonatas Faro, mas que considera André como pai socioafetivo do menino.

"É um presente poder revisitar esse homem incrível que ele é, com esse distanciamento, com esse olhar. Está sendo muito importante. O André está sendo ele. Então, quando falo revisitá-lo, é revê-lo. Ele foi de peito aberto para entrar na vida real. Olhar esse homem que conheço há tantos anos, com empatia, amor, de mãos dadas com ele, num momento tão particular", declarou.

Por fim, Winits afirmou que incentivou o ex-marido a participar do reality e comentou a possibilidade de reconciliação. "Fui uma mola propulsora para ele estar nesse lugar. Foi um presente para ele e para mim. O destino a Deus pertence", pontuou.

