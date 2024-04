Reprodução André Gonçalves publica vídeo íntimo e vira alvo de críticas; veja

O ex-ator da Globo André Gonçalves causou euforia nesta segunda-feira (15) ao publicar um vídeo íntimo nas redes sociais. A gravação explicita dividiu opiniões e fez com que o artista virasse alvo de críticas.



Através do Instagram, o ex-peão de "A Fazenda 15" tornou público um vídeo em que aparece tomando banho. A cena ainda traz a música "Luz do Sol", na voz de Caetano Veloso, como trilha sonora. "Boa semana", dedicou o ator na legenda.

A gravação de pouco mais de um minuto mostra explicitamente as nádegas do artista enquanto ele se banho em um chuveiro convencional. Sob o aspecto opaco do vapor, André Gonçalves também aparece de frente ao final do vídeo.

Nos comentários, a publicação dividiu opiniões e gerou muitas críticas ao companheiro de Danielle Winits. "Apelativo... Desnecessário para um cara tão inteligente", criticou uma seguidora.

"Que horrível isso gente, acabou o respeito mesmo nas redes sociais, perdendo mais um seguidor! Apelativo isso", disse outra, anunciando a desconexão.

Apesar do julgamento negativo, teve internautas que saíram em defesa da publicação do ator. "Não vi nada de mais, apenas um corpo perfeito de um artista querido, a maldade está nos olhos e nos corações de quem está vendo", alfinetou uma fã.

"Adorei, o nu nunca foi indecente, a maldade está na cabeça das pessoas. E muitas das vezes, elas são muito mais indecentes, se é que me entendem", refletiu outra seguidora.

