Reprodução Record TV - 21.12.2023 André Gonçalves e Danielle Winits se beijam em 'A Fazenda 15'

Realizada na última quinta-feira (21), a final de “A Fazenda 15” entregou a reconciliação de um casal de atores conhecidos pelo público. Trata-se de Danielle Winits e André Gonçalves, que haviam anunciado o fim do relacionamento um mês antes do reality rural começar .



Vice-campeão da temporada com 25,77% dos votos, André Gonçalves recebeu a ex-esposa no palco da premiação e surpreendeu os espectadores que acompanhavam o momento. Isso porque ele beijou Winits algumas vezes durante o ao vivo do programa da Record .



Na Web, os internautas repercutiram o momento, principalmente porque a reconciliação era esperada, tendo em vista que a atriz puxou diversos mutirões para a permanência do ex-marido no confinamento e, por fim, pela vitória dele.



“Quero ver Danielle Winits e André Gonçalves no ‘Power Couple Brasil’”, declarou um usuário do X, antigo Twitter. “É oficial: eles voltaram”, comemorou uma segunda. “Meu Deus que lindos!”, elogiou uma terceira. “Com certeza André e Danielle vão voltar, acho que a separação foi só para a entrada dele em ‘A Fazenda’”, opinou ainda um quarto.



Winits compareceu à final de “A Fazenda 15” ao lado de Pedro Arthur, fruto da antiga relação do ator com Myriam Rios. O reality rural apresentado por Galisteu foi encerrado em Itapecerica da Serra, mesma região em que a sede da competição fica localizada.

