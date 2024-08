Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta: trailer da novela 'Mania de Você' terá releitura de clássico da Rita Lee





A popstar Anitta revisitou um grande clássico da saudosa Rita Lee no trailer de Mania de Você , a próxima novela das 21h da TV Globo . O novo folhetim estreia no mês de setembro .

A nova chamada aconteceu na última segunda-feira (5) na Globo , quando a voz de Envolver surgiu interpretando o grande sucesso da Rainha do Rock de 1979.





O enredo de Mania de Você

Nascidas no mesmo dia, em situações distintas, duas mulheres de diferentes classes sociais têm seus caminhos cruzados, unidas por coincidências que vão além de uma data de aniversário.

De origem humilde e criada por Marcel (Bukassa Kabengele), Viola (Gabz) se muda para uma ilha em Angra dos Reis junto com seu marido Mavi (Chay Suede), após ele ser contratado para trabalhar na Zorya , uma empresa de segurança de computadores.

Nesta nova vida, Viola conhece Luma (Agatha Moreira), uma rica estudante de gastronomia e torna-se a sua melhor amiga e a surpreende com o talento que possui na cozinha, se aprofundando nesse universo.

Luma , no entanto, sofre com a pressão de Molina (Rodrigo Lombardi), um empresário rico e inescrupuloso, que a criou como filha e não mede esforços para conseguir o que deseja.

No passado, Cecília (Simone Spoladore), até então casada com Molina , morre em seu trabalho de parto e deixa a filha ser criada pelo ricaço. Porém, o verdadeiro pai de Luma é Alfredo (Fábio Assunção), que será morto num acidente tramado por Molina, deixando todas as suas ações para a filha.

Essas ações também se tornam alvo de uma batalha judicial entre o vigarista e Luma. Molina também mantém um caso às escondidas com sua secretária e mãe de Mavi, Mércia (Adriana Esteves), uma mulher ambígua que transita entre o bem e o mal, sendo sua comparsa em seus crimes.

No passado, Mércia mantinha um relacionamento com Nahum (Ângelo Antônio), que cria Mavi como se fosse seu filho. Porém, o bondoso senhor acaba conhecendo toda a história da megera, se tornando a sua pedra no sapato lá na frente.

Infeliz no casamento com Mavi, Viola o trai com o pescador Rudá (Nicolas Prattes), sem saber que Luma também é apaixonada por ele, fazendo com que a amizade das duas fique abalada. Irritado com a traição, Mavi trama contra Rudá e o faz ser preso injustamente, enquanto Viola resolve deixar o Brasil para escapar das garras do ex-marido. Porém, Viola acaba sendo assediada sexualmente por

Molina.

Nesse meio tempo, Molina é misteriosamente assassinado e Viola, Rudá, Mavi, Luma e Mércia aparecem como os principais suspeitos do crime, já que o verdadeiro autor não deixa algum tipo de rastro. Rudá é solto da prisão após nada da armação de Mavi ser provado, mas acaba fugindo para Portugal com o assassinato de Molina, quando é apontado como um dos suspeitos, visando mudar de vida.

Confira o trailer de Mania de Você: