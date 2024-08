Reprodução/Globo/João Cotta Autor de Mania de Você diz que escrever novela das nove da Globo é um 'inferno'

João Emanuel Carneiro revelou que sente a cobrança ao escrever uma nova novela, principalmente, se ela for para cobrir o horário das nove. O autor de Mania de Você, nova trama da Globo , resumiu como um 'inferno'.

Após o grande sucesso de Avenida Brasil e Todas as Flores, o escritor desabafou sobre as reações do público com as novelas.

"Tem dia que você acha que vai dar certo, tem dia que acorda em crise. É um julgamento diário por seis meses. Pouca gente consegue sair inteira. É um teste violento", comentou ele em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

"Você aprende muito a apanhar, né? Todos os dias. E você pode ver dez críticas positivas, mas, quando tem uma negativa, só se lembra da negativa. Quando surge uma crítica ruim, tem sempre alguém para ligar e dizer: 'Que injustiça aquilo. Você viu?'", completou.

Mania de Você é a oitava novela de João Emanuel como titular na emissora, entre sucessos e fracassos.

A trama de Mania de Você

Sob a direção artística de Carlos Araújo, "Mania de Você" tem como trama central a amizade e rivalidade de duas jovens, Viola e Luma, cujas vidas se cruzam de maneira surpreendente. Nascidas no mesmo dia, mas em contextos distintos, as personagens se reencontram anos depois, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.

"Essa é uma história sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a narrativa dos quatro protagonistas e dos personagens que se relacionam com eles. São esses encontros da vida que se tornam ‘mania’, obsessão. Mas também é uma história sobre temas universais, como amor e poder", explica o autor.

Veja a primeira chamada de Mania de Você

🚨 VEM AÍ! #ManiaDeVocê , a sua nova novela das 9, estreia em setembro. Mais um novelão chegando na sua telinha! Quem tá pronto pra acompanhar? ❤️ pic.twitter.com/zs428oY4E5 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 6, 2024





