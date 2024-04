Reprodução/Globoplay Os Outros, minissérie nacional

Na última quinta-feira (18), a aclamada série "Os Outros" teve o primeiro episódio exibido na Globo. Ao lado de outras produções, como " Sob Pressão" e "Encantado'S", a trama ocupa o lugar deixado na grada da emissora pelo "Big Brother Brasil 2024" .







A estreia do seriado, que já teve outras duas temporadas encomendadas pelo Globoplay , movimentou os espectadores nas redes sociais, mas derrubou a audiência conquistada pelo reality apresentado por Tadeu Schmidt e dirigido por Boninho.





Exibida logo após o remake de "Renascer" , "Os Outros" alcançou 15 pontos, mas decaiu ao decorrer do episódio, chegando a marcar apenas 11 pontos de audiência. Nesta semana, o "BBB 24" bateu recorde ao transmitir a final mais vista desde o "BBB 21", edição vencida por Juliette Freire .

Sucesso de crítica e público, "Os Outros" mistura drama, ação e suspense com uma história instigante ambientada em um condomínio no Rio de Janeiro. Adriana Esteves, Paulo Mendes, Drica Moraes , Milhem Cortaz, Maeve Jinkings e Thomas Aquino estão no elenco.

Confira a reação dos espectadores:

a tv aberta tá exibindo a interpretação apoteótica da Adriana Esteves como a Cibele de Os Outros.



intensa, inconsequente, forte e admirável, ela faz a gente refletir que às vezes não existe certo e errado, existe o que/quem nós temos de mais importante, o que nos move #OsOutros pic.twitter.com/ut2BWrII6Z — alex dunphy barbosa (@thkalinda) April 19, 2024









As pessoas estão descobrindo essa série maravilhosa só agora??? #OsOutros — Comentarista de jogo do Vasco (@opamelaaaaa) April 19, 2024





É bom demais ser fã de ARTISTA DE VERDADE

Simplesmente a TL e a hastag inteira de #OsOutros enaltecendo o talento da dyva Babilônica Adriana Esteves pic.twitter.com/vkkCEDxFzr — CrisTeza (@Criss_Lopes_) April 19, 2024





Assista o trailer: