Após vivenciar o vilão Moretti em "Travessia" (2023), Rodrigo Lombardi está de volta às novelas e, mais uma vez, no horário nobre da Rede Globo. O ator fechou uma participação especial em "Terra e Paixão" e reforça o elenco do folhetim de Walcyr Carrasco .





Na trama, ele vivenciará um personagem que está completamente interligado com os desfechos finais da narrativa das nove . As cenas feitas pelo intérprete serão exibidas somente no último capítulo da obra, que irá ao ar na próxima sexta-feira (19). O final da trama será reexibido também no sábado (20).





A emissora não divulgou detalhes da participação do ator, mas é esperado que ele se envolva com o núcleo principal do folhetim. Aline (Barbara Reis), Caio (Cauã Reymond), Irene (Gloria Pires) , Antônio La Selva (Tony Ramos) e Petra (Debora Ozório) são alguns dos personagens centrais.





A aposta de Walcyr Carrasco para a reta final de "Terra e Paixão" é a revelação da identidade do assassino, ou assassinos, de Agatha (Eliane Giardini). A vilã morreu após ter sido envenenada, empurrada de uma escada e ter levado três tiros. A substituta da atual novela será o remake de "Renascer" , adaptado por Bruno Luperi.

