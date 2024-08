Reprodução Instagram Andressa Urach

Andressa Urach, de 36 anos, resolveu abrir o jogo sobre as especulações de que ela retornaria ao reality rural da Record TV, "A Fazenda". A produtora de conteúdo adulto relembrou de um processo que move contra a igreja Universal, de Edir Macedo, também dono da emissora, e revelou a vontade de fundar uma instituição religiosa no futuro.

Questionada por um seguidor se ela teria algum arrependimento na vida, Urach foi categórica. "Deixar a Universal, com palavras bonitas, roubar meu patrimônio", escreveu ela nas redes sociais, nesta segunda-feira (5).

Ainda por meio de caixinhas de perguntas, a influenciadora respondeu sobre a possibilidade de retornar ao reality show "A Fazenda".

"Estou em um processo contra a igreja [Universal], e a Record é deles, então não me chamariam. Mas, se não fossem rancorosos, não misturassem as coisas e me chamassem, eu iria, sim", adicionou.

Urach processou a Igreja Universal do Reino de Deus em 2021, pedindo os valores que doou a igreja , que, segundo ela, ultrapassam R$ 1 milhão. Fora transferências em dinheiro, a influenciadora afirmou ter feito doações de joias e veículos de luxo.

Andressa ainda pontuou o desejo de abrir uma igreja daqui a cinco anos. "Daqui uns cinco anos, vou abrir uma igreja, mas não vou tirar o dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja. O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja vai ser para todos os pecadores, não para os santos", garantiu.

De volta a sensualidade Andressa Urach fatura R$ 40 mil no Onlyfans Reprodução/Instagram Andressa Urach Reprodução Instagram Andressa Urach para o Miss Bumbum Reprodução Instagram Andressa Urach tem briga na Justiça com ex-marido Reprodução/Instagram Ex-peões que pediram vaga no BBB e foram recusados Foto: Reprodução/RecordTV Andressa Urach Reprodução/Instagram Andressa Urach Reprodução/Instagram Andressa Urach Reprodução/Record Andressa Urach culpa Universal por internação Reprodução/Instagram Andressa Urach Reprodução/Instagram Reprodução: iG Minas Gerais





