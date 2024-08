Reprodução Andressa Urach

A influenciadora Andressa Urach respondeu as críticas que recebeu após revelar que fechará o corpo com tatuagens no último domingo (5). "Estou sendo atacada na internet por decidir fechar meu corpo com tatuagens. Isso é uma escolha pessoal e peço respeito às minhas decisões", iniciou ela.

"Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. Aos que não concordam, peço apenas que respeitem", pediu a participante da sexta edição do reality A Fazenda. Atualmente, a loira é um dos principais nomes brasileiros da plataforma de conteúdos adultos, o Onlyfans.

Nos últimos dias, Urach se envolveu em uma polêmica depois de realizar uma bifurcação na língua. De acordo com a musa, ela fez o procedimento para que os parceiros sexuais pudessem ter mais prazer na hora H.

Devido ao procedimento realizado, a língua de Andressa Urach foi cortada em dois pedaços. "Fui fazer laser na língua para ajudar na cicatrização e diminuir a dor", relatou ela nos primeiros dias após a cirurgia.

