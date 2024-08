Reprodução Andressa Urach faz bifurcação na língua para produção de conteúdo adulto

A influenciadora Andressa Urach mostrou, na última segunda-feira (05), o resultado do procedimento que realizou na língua nos ultimos dias. A musa do OnlyFans fez uma bifurcação na área e deu o que falar com o resultado.



"Dia de retirar os pontos! 7 dias pós bifurcação. Ficou ótimo. Cicatrização perfeita, nenhuma intercorrência. Doeu mas valeu a pena!", escreveu ela na legenda do vídeo em que revela o resultado de como a região ficou.

Veja como ficou a língua de Andressa Urach após 7 dias do procedimento:





Ainda no mesmo dia, a loira abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores a respeito de como estão sendo os primeiros dias com a língua cortada ao meio. "Doi muito fazer bifurcação?", questionou um seguidor. "O pós dói muito", revelou ela.

"Não doi para falar com a língua assim? E não atrapalha na fala?", perguntou um segundo. "Só os primeiros 10 dias que são mais difíceis". respondeu. A ex reality também se mostrou bem contente com o resultado. "Já estou conseguindo falar e até comi um Mc Donald's agora pouco. Amei minha língua", concluiu.

