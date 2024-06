Reprodução Ana Maria Braga relembra briga com Record e processo: 'Resolvi cobrar'

A apresentadora Ana Maria Braga, atual comandante do "Mais Você" (Globo), relembrou a demissão polêmica da Record, durante participação no podcast PodPah. Na entrevista desta quinta-feira (20), ela revelou ter processado a antiga emissora após sofrer com falta de cumprimento de acordo.



"Eu fui muito feliz na Record, eles me pagavam bonitinho, cumpriram todas as coisas, como eu cumpria com eles, mas aí chegou uma hora que tinha lá uma pendenga e eu resolvi cobrar, fui falar com o responsável, acho que não era um bom dia da pessoa, eu também não estava em um bom dia, mas se é justo é justo", apontou.

Na ocasião, Ana Maria foi falar com a cúpula da Record e foi desligada de forma ríspida. "Falei: 'olha, estamos com esse negócio e estou precisando'. Aí ele falou: 'não vai dar e se não estiver satisfeita a porta da rua é a serventia da casa'. Aí eu levantei e disse 'é o seguinte: a gente tem programa segunda-feira, eu vou embora e não volto mais, mas se o senhor quiser, eu fico a semana que vem para o senhor encontrar uma pessoa para colocar no meu lugar'. Aí ele falou 'não precisa'", recordou o diálogo.

A apresentadora não voltou atrás da decisão, tirou férias e entrou com uma ação processando a antiga contratante. Ela voltou para a televisão pouco tempo depois, em 1999, sob contrato com a Globo, de onde não saiu mais.

"Eu saí e fui no advogado, montei uma causa contra a Record que ganhei 10 anos depois, porque juridicamente não tinha justificativa [para a dispensa], não era plausível", justificou.