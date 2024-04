Reprodução/Instagram Ana Maria Braga passa por tratamento para recuperar a voz

Ana Maria Braga deu o que falar nas redes sociais ao apresentar o Mais Você rouca nos últimos dois dias. Nesta quarta-feira (3), a apresentadora comentou que está em tratamento.

No perfil do Instagram, a veterana compartilhou um vídeo ao lado da fonoaudióloga durante a sessão para recuperar a voz.

"Aqui a gente se cuida, viu, minha senhora?", disse ela na legenda da publicação.





Ana Maria explicou que a profissional também cuida da voz de alguns cantores, como da dupla Maiara e Maraísa. "Estou fazendo esse tratamento de voz com a fonoaudióloga de cantores Larissa Marim para minha voz voltar logo aos 100%", detalhou.

A apresentadora ainda admitiu o incomodo com a rouquidão. "Você já passou por isso de ficar sem voz? Dá uma agonia danada, mas aqui a gente não para", concluiu ela.

No programa de terça-feira (2), Ana Maria Braga explicou que comemorou o aniversário com os familiares e explicou a condição. "Preciso pedir desculpas, estou com a voz um pouco prejudicada, mas logo mais vai esquentando e passa", disse.

"Pensa que é todo dia que se faz aniversário assim? Tem que celebrar! Fiquei com as crianças, fui a uma pizza", contou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp