Alexandre Loureiro/COB Rebeca Andrade é ouro nas Olimpíadas

É do Brasil! Rebeca Andrade é ouro na final do solo das Olimpíadas de Paris 2024. A ginasta superou Simone Biles nesta segunda-feira (5), e ficou no ponto mais alto do pódio.



Nas redes sociais, os famosos mostraram que estavam torcendo pela atleta e fizeram questão de celebrar a vitória.

Confira as homenagens dos famosos para Rebeca Andrade

Fátima Bernardes

"Pode chorar? Que emoção ver a Rebeca Andrade no alto do pódio. Mais um momento lindo da ginástica artística brasileira em Paris. Rebeca se torna nossa maior medalhista. E tenho certeza de que seu exemplo vai inspirar muitas meninas em nosso país. Não é fácil, mas é possível. Parabéns e obrigada".





Sandra Annenberg

"É ela! O Ouro do Brasil! Rebeca Andrade obrigada, obrigada, obrigada! Você merece tudo!!! Dona Rosa, de mãe pra mãe, PARABÉNS!!!

Estou emocionada, encantada e muito feliz".





Thais Fersoza

"2 ouros. 3 pratas. 1 bronze. Rebeca Andrade, você merece o mundo e todas essas medalhas que carregas no peito. O Brasil está com muito orgulho de você e a gente aqui também! Que emoção!".





Adriane Galisteu

"A maior que nós temos! Parabéns Rebeca Andrade que alegria quanto orgulho de você".





Felipe Andreoli

"A maior atleta olímpica do Brasil. Rebeca, cê sabe, tava esperando o fim da sua participação em Paris pra, finalmente, escrever isso. Mas, sinceramente, só não sabia que ia fechar desse jeito. Com... chave de ouro. Com solo de ouro. Deixando pra trás a maior ginasta de todos os tempos. Desculpa a sinceridade, mas essa eu não imaginava. Aliás, como não imaginava ganhar uma medalha olímpica na ginástica até outro dia. Não imaginava uma mulher brasileira ganhando QUATRO MEDALHAS numa olimpíadas só. Não imaginava um povo falando desse esporte como se fosse futebol. Afinal, você é isso mesmo: INIMAGINÁVEL! E agora, tenho certeza, tem um monte de meninas pretas e periféricas, imaginando ser como você. Imaginando disputar uma olimpíada. Imaginando - e sabendo que é possível- ganhar uma medalha olímpica. Ou, quem sabe, SEIS medalhas olímpicas! Imaginação, sonho... Combina com você e com o seu esporte. Combina com o Brasil. Você é Brasil. E nós somos você. Obrigado pra sempre".





Luciano Huck

"É OURO! É DO BRASIL! A Rebeca de 14 anos atrás não imaginava que chegaria tão longe, mas hoje é a atleta brasileira com maior número de medalhas. Obrigado por não ter desistido dos seus sonhos! Obrigado pela sua dedicação ao esporte!".

Anitta



"Rebeca, você é o orgulho do nosso país! Eu estou rouca de tanto gritar. Eu estou aqui, segundos depois de você ganhar. Você é a grande vencedora, a gente ama você, nosso orgulho! E com a minha música ainda. Você que competiu com a minha música esse tempo todo, eu me achei muito. Você é maravilhosa e a gente tá muito orgulhoso e feliz. Você representa a gente imensamente bem. Espero que você sinta o amor, abraçado, orgulho, apoio e felicidade. Parabéns".





Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Rebeca Andrade Luiza Moraes/COB





