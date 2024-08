Reprodução/Instagram/Alexandre Loureiro/COB Viola Davis comemora o ouro de Rebeca Andrade com declaração nas redes

Viola Davis publicou uma homenagem especial para celebrar o ouro de Rebeca Andrade na final do solo nas Olimpíadas de Paris nesta segunda-feira (5). A atriz compartilhou fotos da ginasta brasileira e se declarou.

Assim como na conquista da prata , a artista internacional elogio a postura das atletas Simone Biles e Jordan Chiles .

"Eu celebro você, Brasil!!! REBECA!!!!! Você é uma luz!!!! Essa é mais bonita imagem de espírito esportivo, respeito e amor", escreveu ela na legenda da publicação.

Na publicação da prata, Rebeca Andrade fez questão de responder Viola. "Te amo também! Obrigada", disse ela emocionada.













Veja Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris

Rebeca Andrade Luiza Moraes / COB Rebeca Andrade Luiza Moraes / COB Rebeca Andrade Luiza Moraes / COB Rebeca Andrade Luiza Moraes / COB Rebeca Andrade Luiza Moraes / COB Rebeca Andrade Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade Miriam Jeske/COB Rebeca Andrade Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade Ricardo Bufolin / CBG Rebeca Andrade Ricardo Bufolin / CBG Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Reprodução/Instagram Rebeca Instagram Rebeca Instagram





