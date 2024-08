Reprodução Instagram Camila Pitanga

Camila Pitanga, de 47 anos, resolveu abrir o jogo sobre detalhes íntimos da própria sexualidade. A ex-atriz global contou que é adepta da terapia orgástica, disse que adora "falar de sexo", rebateu o rótulo de bissexualidade e ainda comentou do atual relacionamento com o crítico de teatro Patrick Pessoa , de 47.







As declarações da artista foram dadas durante participação no podcast "Conversa Vai, Conversa Vem". "A sexualidade que nos entregam é um pacote bem restrito. Quero estar viva, em movimento. Tem algo que é do campo da percepção, das sensações. Claro que ser levado pelo afeto é maravilhoso", afirmou ela, que antes havia se assumido como uma mulher bissexual.





Prestes a estrear como vilã da novela "Beleza Fatal", da Max, Camila admite que "adora" falar de sexo". "Pouco a gente fala de sexo, não é? E eu adoro falar de sexo. Acho o primeiro, o segundo e o terceiro assunto mais interessante que tem", enfatizou.





Terapia sexual

Outra revelação sexual da artista foi em relação à terapia orgástica, a qual se submeteu para conseguir se autoconhecer e compreender os prazeres de si e do outro. "Foi um mergulho para entender como eu sinto, como e por quê. Quando a gente transa com outra pessoa, de alguma maneira, é importante esse diálogo, essa doação que você faz para o outro e que você recebe", detalhou.





Romance

Namorada do professor de filosofia Patrick Pessoa, Camila Pitanga também analisou o atual romance. "Ele se deu bem, me pegou já na fase madura. É um encontro bonito. Tem desejo, troca e escuta", contou ela, que se relaciona com ele há cerca de três anos.

