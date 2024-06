Reprodução Instagram - 13.6.2024 Camila Pitanga ganha lambida do namorado, Patrick Pessoa

Conhecida pela trajetória como atriz em filmes, peças de teatro, séries e novelas, Camila Pitanga surpreendeu o público na última quarta-feira (12). A intérprete usou as redes sociais para compartilhar uma lambida que ganhou do namorado, Patrick Pessoa.



Junto há quatro anos, o casal estava na praia em clima de romance. Entre abraços e beijos, Pitanga acabou sendo lambida na orelha pelo namorado. “Amor meu, quero te beijar sempre. Quero muito com você. Quero! Feliz quarto ano do Dia dos Namorados", escreveu Camila.



Nos comentários da postagem, os internautas repercutiram o momento íntimo entre os namorados. “Casal sem filtro”, opinou uma usuária do Instagram. “Sejam felizes, meus lindos”, desejou uma segunda. “Humilhando os solteiros”, brincou ainda um terceiro.

Veja o vídeo:



Novo trabalho

Após se destacar nas novelas da Globo, Pitanga migrou para o streaming. A atriz dará vida à vilã Lola, de “Beleza Fatal”, primeira novela da Max. A trama é escrita por Raphael Montes , autor de “Bom Dia, Verônica”.

