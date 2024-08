Divulgação Glória Maria

Gloria Maria terá a história revisitada em um novo documentário produzido pelo Grupo Globo. A apresentadora se tornou conhecida pelo pioneirismo como jornalista preta em frente às câmeras e alcançou o título de "estrela global" ao comandar jornalísticos da emissora, como "Fantástico" e "Globo Repórter".





A informação foi dada pela coluna Play, do jornal "O Globo". Nesta sexta-feira (2), um dos amigos da comunicadora, o também jornalista Bruno Astuto , gravará um depoimento para a obra documental , que não teve a data de estreia divulgada.





Morte

Gloria Maria morreu, aos 73 anos, após metástases cerebrais causadas por um câncer no pulmão, em fevereiro de 2023. A jornalista lutava contra a doença cancerígena desde 2019, ano em que recebeu o diagnóstico. Ela descobriu as metástases depois de sofrer um desmaio.





Carreira

Além da atuação no "Globo Repórter" e no "Fantástico", a jornalista passou por vários jornais da emissora, a exemplo de "Bom Dia Rio", "Jornal Hoje" e "RJTV". Eternizada na história da televisão brasileira, cobriu eventos marcantes, como a Guerra das Malvinas (1982) e a Copa do Mundo na França (1998).

