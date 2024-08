Reprodução Artista 'azul' revelar cachê alto que recebeu por participação na abertura das Olimpíadas

Philippe Katerine, o 'cantor azul', revelou quanto recebeu para participar da abertura das Olimpíadas de Paris 2024.

O artista explicou o motivo que o fez aceitar a presença no momento histórico, além do cachê alto, mesmo com o Comitê afirmando que os envolvidos não receberiam dinheiro pela participação.

"Não sei quanto receberam os outros, espero que seja igual. Eu recebi 200 euros. Me pareceu muito, então aceitei. Botei no bolso. Esse é o infortúnio. Mas, você sabe, eu teria pagado 200 euros para participar", contou ele ao Libération.

Na cotação atual, 200 euros equivale um pouco mais de R$1,2 mil.

"Ao mesmo tempo, não me importo. A ideia não era ganhar dinheiro. A ideia era fazer algo muito emocionante, para transmitir uma mensagem de paz", revelou ao portal Konbini.

Vale lembrar que os organizadores da apresentadora afirmaram que os artistas envolvidos na cerimônia não receberiam cachê.

"Sejam de renome nacional ou internacional, as estrelas que se apresentarem na cerimônia de abertura não receberão nenhum valor pela sua atuação", disse o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris (Cojo) ao Check News.

