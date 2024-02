Reprodução Instagram - 6.2.2024 Camila Queiroz nos bastidores de 'Beleza Fatal'

Após ter vivenciado Marê em "Amor Perfeito" (2023) na Globo , Camila Queiroz volta a interpretar uma mocinha vingativa em um folhetim, mas, dessa vez, na HBO Max. Conforme confirmado por ela nesta segunda-feira (5), o folhetim está na reta final das filmagens.







Por meio das redes sociais, a intérprete contou aos fãs que faltam apenas 27 diárias para que as gravações da novela "Beleza Fatal" terminem. "Hoje é a nossa diária 100, de 127. Estamos quase acabando e entrando na reta tinal", disse ela ao lado do colega de trabalho Breno Ferreira, que faz parte do elenco.





Escrita por Raphael Montes, a narrativa gira em torno de Sofia, protagonista assumida por Queiroz, que busca vingança após descobrir que a mãe foi presa por um crime que não cometeu. A prisão injusta foi arquitetada pela tia de Sofia, a vilã Lola (Camila Pitanga).





O elenco conta ainda com os ex-globais Giovanna Antonelli, Herson Capri, Marcelo Serrado, Murilo Rosa, Caio Blat e Vanessa Giácomo. A estreia do folhetim é prevista para o segundo semestre deste ano. Além de "Beleza Fatal", a HBO Max produz o remake de "Dona Beja", estrelado por Grazi Massafera.

