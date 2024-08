Reprodução Instagram - 2.8.3.2024 Cardi B está grávida pela terceira vez

Cardi B, de 31 anos, será mãe pela terceira vez. A cantora e compositora usou as redes sociais na última quinta-feira (1º) para anunciar que estava grávida. A revelação da gestação vem logo após a oficialização do divórcio com o rapper Offset , de 32.





“Com cada fim, vem um novo começo! Sou muito grata por ter compartilhado esta temporada com você, você me trouxe mais amor, mais vida e, acima de tudo, renovou meu poder! Me lembrou que posso ter tudo!”, iniciou ela.







“Eu te amo tanto e mal posso esperar para você testemunhar o que você me ajudou a realizar, o que você me incentivou a fazer! É muito mais fácil enfrentar as reviravoltas e testes da vida deitado, mas você, seu irmão e sua irmã me mostraram por que vale a pena perseverar!”, acrescentou.





Kulture , de 6, e Wave , de 2, são os dois primeiros filhos de Cardi B. Ambos são frutos da antiga relação dela com Offset. O ex-casal teve um relacionamento de idas e vindas. Em 2018, eles decidiram colocar um fim na relação. Após reatarem, terminaram de novo

