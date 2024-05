Reprodução/Instagram Camila Pitanga pede solidariedade e crítica proliferação de fakenews

A atriz Camila Pitanga usou sua rede social neste sábado (11) para conscientizar os internautas e pedir ajuda para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Ela criticou a propagação de fakenews, que estão causando insegurança em possíveis doadores.

Ela ainda pediu que esqueçam os lados políticos nesse momento. “Agora a solidariedade humana é o que de fato importa nesse momento. Eu ajudo como eu posso, e se você também pode, ajude. Porque não é uma causa de um grupo, de um lado, é uma causa humanitária, de todos nós como sociedade”, disse a atriz.

"Paralelos a toda essa tragédia, estão inventando absurdos sobre doações, sobre voluntários, estão gerando mais medo e insegurança. Gente, não vamos espalhar mentiras. Ao ler e ouvir algo, chequem meios de comunicação oficiais", continuou ela, indicando associações confiáveis para doação.