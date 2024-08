Reprodução Instagram - 2.8.2024 Ana Paula Siebert encontra tubarão nas margens de praia em Miami

Ana Paula Siebert, de 36 anos, passou por um perrengue durante a viagem em família em Miami. A influenciadora usou as redes sociais na última quinta-feira (1º) para mostrar que havia encontrado um tubarão encalhado na areia da praia em que ela estava.







A mulher de Roberto Justus ainda mostrou o animal marinho sendo auxiliado por banhistas, que tentavam devolvê-lo ao mar. "Eu sou bem assim, muito curiosa. Pelo que entendi, tinha muita gente nadando. Do nada apareceu esse tubarão enorme no rasinho e o pessoal segurou ele. Ele foi embora segundos depois", explicou.





Siebert ainda contou aos fãs e seguidores que outros tubarões estavam se aproximando da praia. Segundo ela, os predadores marinhos ficam perto da margem. "Enorme! Lá de cima dá para ver. Eles [tubarões] são imensos e estão vindo muito para o raso", comentou.





Férias em família

Para curtir dias de folga, Ana Paula Siebert escolheu Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora está acompanhada do marido, o apresentador Roberto Justus, da filha, a pequena Vick, e da enteada, a jovem Rafaella. Rafaella é fruto da antiga relação de Justus com Ticiane Pinheiro, atualmente casada com Cesar Tralli, da Rede Globo.

Ana Paula Siebert curte dia ensolarado agarradinha com a filha Vicky Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Roberto Justus e Ana Paula Siebert são pais de Vicky Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Vicky é meia-irmã de Rafaella Justus e Fabiana Justus Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Rafaella Justus é fruto da antiga relação entre Roberto Justus e a também apresentadora Ticiane Pinheiro Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Vicky é a filha caçula do apresentador Roberto Justus Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Vicky e Rafella Justus curtem férias em Miami Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone





